Zeqiri unterschreibt in Augsburg - Nati-Star Steven Zuber wechselt nach Griechenland

1 / 5 Spielt ab sofort bei AEK Athen: Steven Zuber. freshfocus Der frühere Schweizer U-21-Natispieler Darko Jevtic könnte Zuber möglicherweise nach Griechenland folgen. imago images/SNA Andi Zeqiri könnte in Kürze bei Augsburg einen Leihvertrag unterschreiben. David Davies/PA Wire/dpa

Darum gehts Steven Zuber wechselt per sofort für ein Jahr leihweise zu AEK Athen.

Andi Zeqiri unterschreibt auf Leihbasis bei Vargas-Club Augsburg in der Bundesliga.

Kurz vor Transferschluss könnten noch weitere Schweizer den Club wechseln.

Es war ein Transfer mit Ansage: Nati-Star Steven Zuber verlässt die Eintracht Frankfurt in Richtung Griechenland. Der 30-Jährige wird in der laufenden Saison für AEK Athen auflaufen. Dies bestätigt der Club aus Frankfurt am Montagmittag. Im Anschluss besitzt der griechische Erstligist eine Kaufoption für Zuber, der an der EM mit vier Assists für Furorer sorgte. In der griechischen Hauptstadt ist man entsprechend euphorisch: «Mister Assist der Europameisterschaft ist hier!», schreibt AEK Athen auf Twitter.

Zuber war erst im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim zu Frankfurt gewechselt. Wurde aber nie richtig glücklich aufgrund von zu wenig Einsatzzeiten – lediglich 720 Spielminuten absolvierte der 30-Jährige in 23 Pflichtspielen. «Ich habe den Anspruch und das Ziel, dass ich über eine ganze Saison mit 34 oder mehr Spielen konstante Top-Leistungen abliefern kann und will – nicht nur als Joker», sagte Zuber im Sommer gegenüber 20 Minuten. Nun hat er die Chance, dies in Griechenland zu tun.

In Athen könnte Zuber auf einen weiteren Schweizer treffen. Griechischen Medienberichten zufolge soll sich AEK mit Rubin Kasan über ein Leihgeschäft von Darko Jevtic einig geworden sein. Der ehemalige FCB-Junior spielte sich zuletzt bei Kasan in der russischen Liga in den Fokus und könnte nun zusammen mit Zuber die griechische Super League aufmischen.

Zeqiri unterschreibt in Augsburg

Neben Zuber wurde am Montagmittag noch der Wechsel eines weiteren Schweizers bekannt. Andi Zeqiri wechselt per sofort auf Leihbasis zum FC Augsburg. Beim aktuellen Tabellensiebzehnten der Bundesliga wird der 22-jährige Stürmer zusammen mit Ruben Vargas auflaufen.

«Wir freuen uns sehr, dass Andi sich trotz zahlreicher Interessenten und Angebote zu einem Wechsel zum FCA entschlossen hat. Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler, mit dem wir bereits seit seiner Zeit in Lausanne in Kontakt waren. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Spiel bereichern», erklärte Augsburg-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Landet Dan Ndoye noch beim FCB?

Bevor am Dienstagabend in den meisten europäischen Ligen das Transferfenster schliesst, könnten zudem noch weitere Schweizer den Verein wechseln. Flügelspieler Dan Ndoye soll in Nizza vor dem Abschied stehen, wie dessen Trainer Christophe Galtier an einer Pressekonferenz selbst bestätigt hat. Der U-21-Nationalspieler wird bei verschiedenen Vereinen gehandelt. Neben Nizzas Liga-Konkurrenten Brest und Troyes wird dabei auch der FC Basel als möglicher Abnehmer von Ndoye gehandelt.

Bei Christian Fassnacht stand zuletzt ebenfalls ein Wechsel nach Deutschland im Raum. Gemäss Informationen von Sky war sich der EM-Held mit Zweitligist Werder Bremen sogar bereits einig. Letztlich kommt der Transfer aber wohl doch nicht zustande, weil Werder nicht die von YB geforderten 5 Millionen Euro gewillt war zu bezahlen und YB-Sportchef Christoph Spycher zwei Tage vor dem «Deadline Day» keinen Spieler mehr abgeben möchte.