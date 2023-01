So lief die Bundesliga am am Samstagnachmittag

1 / 1 Eiskalt vor dem Tor: Silvan Widmer. Getty Images

Darum gehts Die Bundesliga-Konferenz hatte viele Tore zu bieten.

Eines davon ging aufs Konto eines Nati-Spielers.

Urs Fischer gewann derweil sein nächstes Berlin-Derby.

Widmer zeichnet sich als Torschütze aus

Mainz war gegen Bochum lange mehr als überlegen und wie schon gegen den BVB unter der Woche traf das Team von Captain Silvan Widmer extrem schnell. Gegen Dortmund dauerte es 93 Sekunden, gegen Bochum klingelte es nach 45 Sekunden. Beide Male war es Lee, der die Treffer erzielte und so zum einzigen Spieler der Liga mutierte, der zwei Tore in seinen ersten beiden Spielen erzielen konnte. Aber nicht nur Lee stand im Fokus. Auch Silvan Widmer konnte sich in der Offensive auszeichnen. Nach einem Solo seines Mitspielers blieb er vor dem Kasten eiskalt und schoss das 2:0 aus Mainzer Sicht. Die Mainzer führten dann in der 57. Minute mit 4:0. Bochum gab sich aber nicht geschlagen und ein Doppelschlag brachte die Spannung zurück. Mainz machte allerdings am Ende die Schotten dicht und Karim Onisiwo schnürte einen Dreierpack beim 5:2-Sieg.

Vogelfüttern spannender als Derby

Eigentlich sollte das Derby zwischen Union und Hertha aus Berlin der Höhepunkt der Samstags-Konferenz sein. Doch die erste Halbzeit war mehr als zäh. So zäh, dass Sky-Kommentator Frank Buschmann erklärte, dass er am Morgen eine Frau beim Vogelfüttern gesehen habe und sogar dies spannender gewesen sei. Immerhin: Kurz vor der Pause gab es doch noch ein Highlight. Union-Verteidiger Doekhi schraubte sich nach einem Freistoss in die Höhe und versenkte die Kugel zur Führung der Eisernen. Es war bereits sein viertes Kopfballtor in dieser Spielzeit. Nur Haaland und Kane erzielten mehr Kopfballtore. Übrigens: Der Treffer tat dem Spiel gut. Es wurde unterhaltsamer, doch die Unioner waren am Ende wenig überraschend auch das siegreiche Team. Seguin erzielte in der 67. Minute den 2:0-Endstand.

Verfolgst du die Bundesliga? Ja, sie ist meine Lieblingsliga. Ich bin mehr der Premier-League-Fan. Hornussen ist meine Leidenschaft. Ich interessiere mich für eine andere Liga.

FCZ-Meistercoach steckt in der Krise

Seit dem 14. Oktober 2022 hatte Hoffenheim keinen Dreier mehr eingefahren. Gegen Gladbach wollte der ehemalige FCZ-Coach André Breitenreiter das ändern. Doch die Gladbacher um Jonas Omlin und Nico Elvedi sorgten für das achte Hoffenheim-Spiel ohne Sieg. Überragender Mann war Jonas Hofmann, der zwei Treffer beim 4:1-Sieg erzielte und ein Tor vorbereitete. Omlin war beim Gegentor ohne Abwehrchance.

Freiburg setzt sich in Spitzengruppe fest – Wolfsburg verliert

Wolfsburg war in den letzten Wochen eines der besten Teams der Bundesliga. Still und heimlich kämpfte man sich in der Tabelle nach vorne. Nun, ausgerechnet gegen ein kriselndes Bremen konnte man keine drei Punkte einfahren. Das Team von Niko Kovac verlor gegen die Werderaner knapp mit 1:2.

Freiburg holte sich dagegen die ersten drei Punkte in diesem Kalenderjahr. Gegen Augsburg gibt es einen verdienten 3:1-Sieg. Durch den Sieg springt man vorübergehend auf einen Champions-League-Platz.