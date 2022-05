Kaufoption für 2 Millionen: Nati-Star überzeugt – AEK Athen will Steven Zuber behalten 

Steven Zuber und AEK Athen – das passt. Der Nati-Flügel spielt seit dieser Saison auf Leihbasis bei den Griechen. In 25 Ligaspielen war der 30-Jährige an zehn Toren direkt beteiligt. Sein Vertrag bei Frankfurt läuft noch bis Sommer 2023, doch die Chance auf eine Rückkehr zum Europa-League-Halbfinalisten wird immer kleiner.

Steven Zuber hat in seiner Karriere schon bei verschiedenen Clubs gespielt. Für die Schweiz war er bereits in 48 Länderspielen aktiv. In Kürze könnte er also die 50-Spiele-Marke knacken. An der EM sorgte Zuber mit seinen Vorlagen für Furore. Beim 3:1-Sieg gegen die Türkei gab der Flügel alle drei Torvorlagen. Auch am historischen Erfolg im Achtelfinal gegen Frankreich war er beteiligt.