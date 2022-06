Ruben Vargas fällt mit «einer schweren Muskelverletzung» lange Zeit aus

Mittlerweile ist klar, was der 23-Jährige für eine Verletzung davongetragen hat und wie lange er ausfällt. Und das ist lange! So muss der neue Augsburg-Trainer Enrico Maassen für den Start in seine erste Saison ohne Ruben Vargas planen. So sprach FCA-Manager Stefan Reuter in einem am Donnerstagabend im E-Paper veröffentlichten Interview der «Augsburger Allgemeinen» von «einer schweren Muskelverletzung», die sich Vargas zugezogen habe. «Das ist sehr ärgerlich für ihn und uns. Er wird etliche Wochen fehlen und vielleicht die grössten Teile der Vorbereitung verpassen.»