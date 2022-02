Verhandlungen mit Chicago – Transfer-Hammer – Nati-Star Xherdan Shaqiri vor Wechsel in die USA

Trotzdem ist der 30-Jährige nicht zufrieden mit seiner Rolle und der Einsatzzeit beim Ligue-1-Club. Seit Wochen spekuliert die französische «L'Equipe» über einen möglichen Abgang. Obwohl das Transferfenster in Frankreich bereits geschlossen ist, könnte es nun doch noch schneller gehen als gedacht. Wie 20 Minuten weiss, wird der Flirt zwischen dem Nati-Star und dem US-Club Chicago Fire immer heisser. Chicago bietet einen gut bezahlten Vertrag über mehrere Millionen und Shaqiri habe Gefallen gefunden an einem Umzug in die US-Grossstadt. In den USA öffnet das Transferfenster erst am 10. Februar, die neue Saison startet Ende des Monats – idealer Zeitpunkt also für Shaqiri, um noch in diesem Winter zu wechseln.