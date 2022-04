Nati-Star Xherdan Shaqiri besucht die Top-Clubs von Chicago

Unter der Woche ruht der Ball in der MLS. Xherdan Shaqiri weiss seine freie Zeit jedoch zu nutzen und besucht jeweils ein Spiel der Chicago Blackhawks und der Bulls.

1 / 4 Hier lächelt der Schweizer Nati-Star mit seinem neuen Trikot. Twitter/ChicagoFire Zusammen mit Teamkollegen besuchte er ein Spiel der Blackhawks. Twitter/ChicagoFire Auch ein Trikot der Chicago Bulls erhielt er. Twitter/ChicagoFire

Darum gehts Xherdan Shaqiri musste am Wochenende verletzt ausgewechselt werden.

In dieser Woche besuchte der Schweizer Nati-Star verschiedene Vereine in Chicago.

Am Wochenende steht in der MLS das nächste Spiel an.

Am Wochenende die grosse Sorge: Der Schweizer Nati-Star Xherdan Shaqiri musste beim 0:0 zwischen Chicago und Dallas bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden. Sein Verein sprach von einem Zusammenprall – auf den TV-Bildern war allerdings nichts zu sehen. Doch bereits nach 16 Minuten gab er nach einem Sprint das Zeichen zur Auswechslung. Nach der Partie sprach der Club von «Schmerzen in der linken Wade». Und Coach Ezra Hendrickson versuchte zu beruhigen, meinte, die Auswechslung sei eine Vorsichtsmassnahme gewesen. Der Schweizer Nati-Star spielte bislang jede Minute in der MLS.

Neue Infos gab der US-Club bislang nicht zu der Verletzung des 30-Jährigen. Das lässt vermuten, dass diese wirklich nicht so schlimm ist und die Auswechslung nur eine Vorsichtsmassnahme war. Gut möglich also, dass der Nati-Star am Samstag im Auswärtsspiel gegen Orlando City wieder auf dem Platz stehen wird. Vor dieser Partie ging Shaqiri jedoch auf Besuche zu anderen Chicago-Clubs.

Shaqiri erhält Trikot mit seinem Namen

Zunächst ging es zu den Blackhawks. Am Montag sah er zusammen mit Teamkollegen die 2:3-Niederlage in der NHL gegen die Arizona Coyotes. Sie sassen in der Loge und hatten gemäss einem Video des Clubs grossen Spass. Auch ein Eishockey-Trikot des Vereins gab es für Shaqiri und Co. Danach ging es zu den Basketball-Stars der Chicago Bulls.

Doch wieder hatte der Schweizer kein Glück. So musste er wieder eine Pleite miterleben – die Bulls verloren in der Nacht auf Mittwoch mit 106:127 gegen die Milwaukee Bucks. Spass hatte der 30-Jährige offenbar dennoch. Auf Fotos posierte Shaqiri lächelnd auf dem Spielfeld – samt Trikot mit seinem Namen. Welcher Club dem Schweizer Nati-Star nun noch fehlt? Nun – das wären die Chicago Bears. Aber da muss Shaqiri wohl noch ein wenig warten, die American-Football-Saison startet erst im Herbst wieder.