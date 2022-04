«Zusammenprall»  - Nati-Star Xherdan Shaqiri nach 19 Minuten verletzt ausgewechselt

Er führte Chicago als Captain an.

Gegen Kosovo war Xherdan Shaqiri einmal mehr ein wirbliges Element in der Schweizer Nati. Nur wenige Tage nach seinem 102. Länderspiel wollte er bei seinem Club Chicago Fire in der MLS wieder für Furore sorgen. Die Rückkehr nach Chicago verlief für den Nati-Star aber nicht nach Plan. Gegen Dallas musste er nach 19 Minuten ausgewechselt werden. Sein Verein sprach von einem Zusammenprall – auf den TV-Bildern war allerdings nichts zu sehen, doch bereits nach 16 Minuten gab er nach einem Sprint das Zeichen zur Auswechslung.

Besonders bitter für Shaqiri: Er durfte Chicago zum ersten Mal als Captain aufs Feld führen. Vor dem Anpfiff veröffentlichte Chicago in den Sozialen Medien ein emotionales Video. Darauf war zu sehen, wie der Vizecaptain der Nati sein Team mit einer Ansprache heiss machte. Shaqiri: «Wir sind wie eine Familie. Wir spielen zusammen, wir gewinnen zusammen.»

Das MLS-Abenteuer für Shaqiri läuft bislang eigentlich nach Plan. In allen bislang möglichen Spielen vor der Partie am Samstag wurde der 30-Jährige eingesetzt. In jedem Spiel stand er 90 Minuten auf dem Platz. Vor der Nati-Pause erzielte er gegen Kansas auch sein erstes Tor.