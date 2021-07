Steven Zuber und Haris Seferovic - Nati-Stars erhalten nach starker EM ein Millionen-Update

Pool via REUTERS

Pool via REUTERS

Die EM ist Geschichte, doch die Leistung der Nati-Stars bleibt in Erinnerung.

Mit dem Viertelfinaleinzug schrieb die Schweizer Nati Fussballgeschichte. Zahlreiche Spieler konnten an der EM überzeugen. Bei zwei Schweizern spiegelt sich das auch im Marktwert wider. Haris Seferovic und Steven Zuber wurden vom Portal « Transfermarkt » aufgewertet.

Seferovic, der drei Tore an der EM schoss, kostet nun 18 Millionen Euro, zuvor lag sein Wert noch bei 16 Millionen. Flügelläufer Steven Zuber, der beste Assistgeber in der EM-Historie, hat nun einen Wert von 3,5 Millionen, wurde also um eine ganze Million aufgewertet. Ansonsten wurden keine Nati-Spieler im Update berücksichtigt. Allerdings erhielten auch nur 31 Akteure einen neuen Wert.