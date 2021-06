Wer gewann beim Uno? - Nati-Stars hatten drei Stunden Flugverspätung und bangten nach der Landung

Nachdem die Nati am Sonntagabend gegen die Türkei furios mit 3:1 gewann, stand am Montagabend der Flug nach Italien an. Aufgrund eines technischen Problems vor dem Start in Baku konnte die Maschine jedoch erst nicht abheben. Erst als ein mitfliegender Techniker den Defekt beheben konnte, klappte es mit dem Flug nach Rom. Drei Stunden später als geplant! Und so landeten Petkovic und Co. erst um 22.15 Uhr in Fiumicino.