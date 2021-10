Training vor 500 Fans – Nati-Stars machen kleine Fans glücklich – Gavranovic haut Ball aufs Stadiondach

Um der Torflaute entgegenzuwirken, stellte Murat Yakin sein Nati-Kader vor allem in der Offensive kräftig um. Neben dem verletzten Haris Seferovic fehlen auch die Namen von Andi Zeqiri und Dan Ndoye auf der Aufgebotsliste. Dafür kehren neben dem wiedergenesenen Breel Embolo auch Cedric Itten und Albian Ajeti in die Nati zurück.

«Wer trifft, hat Aufgebot verdient»

Ajeti und Itten gehörten am Montag auch zu der kleinen Gruppe an Spielern, die im Stade Olympique de la Pontaise auch trainierten. Trainer Murat Yakin gewährte jenen Profis, die am Sonntag noch mit ihren Clubs im Einsatz standen, eine Pause. Diejenigen Nati-Stars, die zur lockeren Trainingseinheit antraben mussten, wurden dafür mit viel Jubel und Applaus entschädigt. Rund 500 Nati-Fans, darunter vor allem viele Kinder, sorgten in Lausanne für Stimmung.