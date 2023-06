EM-Qualifikation: Nati-Stars reisen mit dem Zug ins Trainingscamp

In Locarno bereitet sich die Nationalmannschaft auf die Spiele gegen Andorra und Rumänien vor. Während der Anreise am Samstag dürfte sich der eine oder andere Zug-Passagier die Augen gerieben haben.

Darum gehts Die Fussball-Nationalmannschaft ist für die bevorstehenden Spiele in der EM-Quali zusammengekommen.

Speziell: Der Grossteil des Teams reiste am Samstag mit dem Zug ins Tessin, wo das Team die nächsten Tage bleibt.

Mit Manuel Akanji oder auch Xherdan Shaqiri fehlen noch ein paar prominente Namen. Sie werden später anreisen.

Nächster Halt: Nati-Camp. Die A-Nationalmannschaft traf sich am Samstagnachmittag zur Vorbereitung der Spiele in der EM-Qualifikation am kommenden Freitag in Andorra (20.45 Uhr) und am Montag darauf in Luzern gegen Rumänien (20.45 Uhr). Die Anreise in die Tessiner Sonnenstube traten die meisten der Nati-Stars mit dem öffentlichen Verkehr an.

Der Grund ist simpel: Am Donnerstag fliegt die Auswahl via Mailand nach Andorra – und landet dann am Samstag in Basel. Mit dem Auto ins Tessin zu reisen, sei für die meisten logistisch schlicht zu kompliziert gewesen, heisst es.

So gabs am Samstag nun prominente Passagiere im Intercity ab Zürich HB nach Lugano und interessante Bilder, als Yann Sommer, Gregor Kobel, Fabian Schär und Co. in Bellinzona in den Bus umstiegen. Mit ihren Rollkoffern und Privat-Outfits erzeugten sie fast schon den Anschein eines Klassenlagers, als sie durch den Bahnhof pilgerten.

Noch sind nicht alle da

Bereits eine gute Stunde früher erreichte Trainer Murat Yakin die italienische Schweiz – und zwar ebenfalls mit dem Zug. Als er in Locarno ankam, liess er es sich nicht nehmen, mit einigen Gleisarbeitern ein paar Selfies zu schiessen. Gar für eine weibliche «Polteri»-Truppe hielt er für Schnappschüsse hin.

Wie Yakin reisten diverse Spieler nicht mit dem Rest des Teams an. Manuel Akanji bestreitet am Samstag mit Manchester City den Final in der Champions League und wird wohl am Dienstag dazustossen. Xherdan Shaqiri steht am Wochenende noch im MLS-Einsatz und wird am Montag erwartet. Renato Steffen fehlte bislang aufgrund eines privaten Termins, während Neuling Uran Bislimi und Edimilson Fernandes bereits früher einrückten.

Die einzigen, die nach dem Team mit dem Auto anreisten, waren Denis Zakaria und Granit Xhaka. Auch Captain Xhaka erfüllte kurze Autogramm- und Selfie-Wünsche vor dem Hotel, merkte aber an: «Können wir bitte alle zusammen machen? Ich bin schon so viel zu spät.»

