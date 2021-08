Vierbeinige Unterstützung - Nati-Stars rücken mit einem Hund, vier Playstations und zwei Transfers ein

In den kommenden Tagen steht ein Testspiel gegen Griechenland und die beiden WM-Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland auf dem Programm.

Am Montag rücken die Nati-Stars ins Teamhotel ein.

Die grosse Autoshow bleibt dieses Mal aus. Praktisch alle Nati-Stars lassen sich am Montagmittag ins Mannschaftshotel in Pratteln BL chauffieren – entweder von ihren Angehörigen oder im Taxi. So auch Nico Elvedi, der von seiner Freundin gefahren wird. Mit im Gepäck hat der Gladbach-Verteidiger einen Playstation-Koffer, Hündchen Rio und Nati-Teamkollegen Djibril Sow. Während die Spielkonsole und Sow mit ins Hotel dürfen, muss Rio aber im Auto bleiben.