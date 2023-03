Zeki Amdouni: Spielt er im Juni bei der A-Nati oder in der U-21?

Wo spielen Amdouni, Rieder und Jashari?

Grosse Worte an die Adresse des Genfers – bei seinem ersten kompletten Nati-Zusammenzug überhaupt. Im vergangenen Jahr war er zweimal von der U-21 nachgerückt. Geht Amdounis Höhenflug weiter, wird der FCB-Stürmer auch für die nächsten Länderspiele ein Aufgebot von Murat Yakin erhalten. Im Juni trifft die Nati zunächst auswärts auf Andorra, anschliessend geht es in Luzern gegen Rumänien.

Aufgrund seiner starken Leistungen droht Amdouni nun aber ein echtes Monsterprogramm. Nur drei Tage nach dem zweiten Quali-Spiel der A-Nati startet die U-21 gegen Norwegen ins EM-Turnier. Die Frage ist nur, mit oder ohne die A-Nationalspieler Amdouni, Rieder und Jashari? «Mit dieser Qualität an Spielern ist die Chance sehr gross, dieses Turnier zu gewinnen. Einen Pokal zu holen, hat für mich immer Priorität», lässt Nati-Trainer Murat Yakin seine jungen Spieler auf eine Teilnahme an der U-21-EM hoffen.

Shaqiri und Xhaka als Vorbild

Der Plan des Nati-Coaches: Zunächst rücken die aufstrebenden Nati-Neulinge ins A-Team ein. Nach den beiden Quali-Spielen soll es direkt weiter an das U-21-EM-Turnier in Rumänien gehen. So wie es schon Vor-Vorgänger Ottmar Hitzfeld vor zwölf Jahren handhabte. Damals kickten Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka und Admir Mehmedi mit der A-Nati in der EM-Quali im Wembley gegen England, ehe sie eine Woche später beim EM-Auftaktspiel gegen Dänemark (1:0) mit der U-21 auf dem Platz standen – und später bis in den Final (0:2 gegen Spanien) marschierten.