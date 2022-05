Zusammenzug in Bad Ragaz: Nati-Stars stecken im Stau – Akanji kommt im Cabrio, Sommer mit Gitarre

Strahlt über beide Ohren: Nati-Neuling Matti Bottani kommt in Bad Ragaz an.

Der Auffahrtsstau machte am Donnerstag auch vor Fussballern keinen Halt. Mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung trafen am Donnerstag die Nati-Stars im Teamhotel in Bad Ragaz ein. Erstmals mit dabei: Lugano-Offensivspieler Mattia Bottani. Der 31-Jährige rückte mit rosa Haaren und FCL-Köfferchen ein. «Ich freue mich wie ein kleines Kind», sagte der Nati-Debütant zu 20 Minuten.