Nati-Stürmer Cedric Itten beendet Bundesliga-Abenteuer nach vier Monaten

Nach nur vier Monaten in der Bundesliga holen ihn nun aber die Glasgow Rangers zurück.

Ende August wechselte der 25-jährige Cedric Itten von den Glasgow Rangers in die Bundesliga zu Greuther Fürth. Seither bestritt der Schweizer Nati-Stürmer in den gut vier Monaten zwölf Bundesliga-Spiele und schoss zwei Tore. Eines gegen die Bayern und eins gegen Frankfurt. Zuletzt sass Itten aber immer häufiger auf der Bank. Trainer Stefan Leitl verzichtete trotz Pleiten über Pleiten auf den Stürmer, er wechselte Itten nicht einmal mehr ein. Die letzten Bundesliga-Minuten spielte Itten am 15. Dezember bei der 0:3-Pleite gegen Borussia Dortmund.