Nati-Stürmer Noah Okafor droht für Brasilien-Knüller auszufallen

Am Montag (17 Uhr) trifft die Nati im zweiten WM-Gruppenspiel auf Top-Favorit Brasilien. Gegen die offensivstarke Seleção wäre Nati-Stürmer Noah Okafor eigentlich die ideale Waffe für schnelle Schweizer Gegenstösse. Doch der 22-Jährige musste am Sonntagmittag das Abschlusstraining vor dem Brasilien-Knüller verletzungsbedingt auslassen.

Okafor leidet an muskulären Beschwerden im Oberschenkel und trainierte deshalb nur individuell. Ob der Salzburg-Profi für das Spiel am Montagabend rechtzeitig fit wird? «Wir hoffen, dass er morgen bereit ist», heisst es auf Anfrage beim Schweizer Team. «Aber sicher ist es nicht.»

Es wäre ein herber Rückschlag für Trainer Murat Yakin. Nachdem Okafor im Auftaktspiel gegen Kamerun (1:0) erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, hätte der Yakin ihn gegen Brasilien wohl zurück in die Startelf beordert. Nun muss sich der Nati-Trainer wie so oft in der Vergangenheit einen Plan B zurechtlegen.