Nati-Talent Seraina Piubel zum FC Barcelona?

Bei Seraina Piubel läuft es. Die 23-Jährige gewann zuletzt mit den FCZ Frauen den Schweizer Meistertitel. In der abgelaufenen Saison schoss sie wettbewerbsübergreifend in 35 Partien 18 Tore und bereitete elf vor. Ein Top-Wert als Mittelfeldspielerin. Nun steht mit der Frauen-WM bereits das nächste Highlight an – und dann der Sprung zum amtierenden Champions-League-Sieger?