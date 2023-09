Murat Yakin: Nati-Trainer mag keine Aussenverteidiger

1 / 4 Murat Yakin hat sein Kader für die EM-Quali gegen Kosovo und Andorra bekannt gegeben. Martin Meienberger/freshfocus Er bietet nur sechs Verteidiger auf, alle spielen sie beim Club im Abwehrzentrum. Urs Lindt/freshfocus Der Nati-Trainer gilt als Genussmensch. freshfocus

Darum Keiner der 24 Spieler im Schweizer Nati-Kader hat in dieser Saison als Aussenverteidiger gespielt.

Murat Yakin scheint kein Fan dieser Position zu sein.

Eine nicht ganz ernst gemeinte Liste von Dingen, die der Nati-Trainer noch weniger mag.

24 Spieler hat Nati-Trainer Murat Yakin für die beiden EM-Quali-Spiele gegen Kosovo und Andorra nominiert. Darunter befindet sich aber kein einziger Akteur, der bei seinem Club in der laufenden Saison als Aussenverteidiger zum Einsatz gekommen ist. Klar, Ricardo Rodriguez ist in der Nati hinten links seit einem Jahrzehnt gesetzt und auch Manuel Akanji, Edimilson Fernandes und Renato Steffen haben auf den Aussenpositionen bereits Erfahrungen gesammelt. Trotzdem wirkt es spätestens seit der WM 2022, als hätte Yakin nicht gerade eine Vorliebe für gelernte Aussenverteidiger entwickelt. Doch es gibt einige Dinge, die der 48-Jährige noch weniger mag. Eine nicht ganz ernst gemeinte Auflistung:

Nächtliche Kartenspiele

An einem Samstagabend im Juni 2022 – einen Tag vor dem Nations-League-Duell gegen Portugal – werden Jordan Lotomba und Kevin Mbabu gegen 23.30 Uhr in der Hotel-Lobby beim Kartenspielen gesichtet. Dabei sollten die beiden Westschweizer eigentlich seit 23 Uhr in ihrem Zimmern sein. Yakin reagiert und streicht beide aus seinem Kader für die WM 2022 – der Grund dafür wird allerdings erst nach dem bitteren Achtelfinal-Out öffentlich. Weder Mbabu noch Lotomba haben seither ein Länderspiel bestritten. Beide sind übrigens Aussenverteidiger.

Billige Zigarren

Murat Yakin ist ein Genussmensch. Nach einem feinen Essen gönnt sich der Basler darum gerne auch mal eine Zigarre. «Das Handwerk der Zigarrenherstellung fasziniert mich», verriet der Nati-Coach einst. Dabei legt Yakin viel Wert auf Qualität. Ein billiger Stumpen hat in seinem Humidor darum genau so viel Platz wie ein überzähliger Aussenverteidiger in seinem Kader.

Ein Nati-Aufgebot ohne Neulinge

Im November 2021 setzte Yakin für die entscheidenden WM-Quali-Spiele gegen Italien und Bulgarien letztmals auf ein Kader ohne einen einzigen Nati-Neuling. In fast zwei Jahren seither fand jeweils immer mindestens ein noch länderspielloser Akteur im Aufgebot Unterschlupf. Im Juni wäre diese Serie beinahe gerissen. Weil aber Breel Embolo verletzungsbedingt ausfiel, rückte Debütant Uran Bislimi ins Team. Der einzige Aussenverteidiger, der unter Yakin zu seinem ersten Länderspiel kam, war Ulisses Garcia – im September 2021.

Schlechte Betten

«Ich war das eine oder andere Mal in Hotels in einem Bett, das nicht so gut war. Das hat die Vorbereitung auf ein Spiel erschwert», so Yakin. Um schlechtem Schlaf gezielt vorzubeugen, ist der Nati-Trainer seit Sommer Partner eines Schwyzer Bettenstudios. Auch im Bett gehört die Seite nicht zu seinen Lieblinspositionen. «Ich schlafe meistens auf dem Rücken», verrät Yakin.

Nur 10 Spiele pro Jahr

«Manchmal wäre ich schon gerne regelmässiger auf dem Trainingsplatz oder hätte gerne mehr als zehn Spiele pro Jahr», verriet Yakin im grossen Exklusiv-Interview mit 20 Minuten. An den Kalender eines Nationalmannschaftstrainers habe er sich zunächst etwas gewöhnen müssen. «Wenn beispielsweise von November bis März eine Pause ist, fehlt mir der Fussballgeruch schon sehr.» Die kommenden Wochen dürften also ganz nach dem Gusto von Yakin sein. Bis Ende November stehen gleich sechs Quali-Partien auf dem Programm.