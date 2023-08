Angebote aus Saudiarabien: Nati-Trainer Murat Yakin exklusiv

Zudem erzählt Yakin, was sich für ihn als Nati-Trainer am meisten verändert hat.

In Teil zwei sprechen die beiden über lukrative Angebote aus Saudiarabien, Selfiewünsche von Fans und was er vom Kosovo-Spiel erwartet.

Ich war mit der Familie in Spanien, es war sehr schön.

Wir erhielten auch Leser-Fotos, wie Sie mit Zigarre am Strand entspannen. Sie sind schon ein Genussmensch, oder?

Ich erhielt mehrere Anrufe von Agenten. Einer hatte auch wirklich ein Mandat von einem Club und es wurde etwas konkreter. Ich war kurz in einem Clinch, habe darüber geschlafen und dann aber schnell abgesagt.

Mir macht es wirklich extrem viel Spass. Ich kann mit den besten Spielern der Schweiz arbeiten und mit ihnen unser Land vertreten, reisen, Spiele beobachten, Spieler in einer gemütlichen Atmosphäre besuchen. Klar, die WM-Niederlage gegen Portugal war vom Resultat her sicher ein negativer Punkt, der bleibt. Aber wir konnten die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Sag niemals nie. Aber mein Bruder will Cheftrainer sein. Wieso soll ich mir also einen ins Team holen, der meinen Stuhl absagen will? (lacht) Er wird sicher seinen Weg machen.