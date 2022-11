Kevin Mbabu: Nati-Trainer streicht ihn aus WM-Team

Überraschung im WM-Kader von Murat Yakin: Nach Informationen von 20 Minuten fehlt der Name von Kevin Mbabu auf der 26-köpfigen Liste, die der Nati-Trainer am Mittwoch (11 Uhr) in Luzern präsentieren wird. Der Rechtsverteidiger gehörte seit 2018 zum festen Bestandteil des Schweizer Teams, zuletzt hatte er aber klar das Nachsehen hinter dem gesetzten Silvan Widmer. Nun verzichtet Yakin für das Turnier in Katar komplett auf die Dienste des Genfers. Für ihn dürfte Jordan Lotomba ins Team rücken.

In diesem Sommer wechselte Mbabu von Wolfsburg zu Fulham in die Premier League, konnte sich dort aber bislang nicht richtig durchsetzen. In der laufenden Saison kam er in sechs von insgesamt 14 Ligaspielen zum Einsatz, nur einmal von Beginn an. (wed/law)