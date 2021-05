Neue UEFA-Regel – Vladimir Petkovic darf für die EM 26 Nati-Spieler nominieren

Neue Regel : Nati-Trainer Petkovic darf für die EM 26 statt 23 Spieler nominieren

Am Dienstag wurde bekannt, dass für die EM neu 26 statt 23 Spieler nominiert werden dürfen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Die Uefa hat am Dienstag neue Regeln bekanntgegeben.

Vladimir Petkovic hat an der EM im Sommer die freie Wahl. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen 26 statt 23 Spieler für das Turnier nominiert werden. Im Ausnahmefall dürfen sogar während des Turniers Profis ausgetauscht werden. Diese Änderungen für die Kader der Teilnehmer beschloss das Exekutivkomitee der Europäischen Fussball-Union (Uefa) angesichts der Coronavirus-Pandemie am Dienstag. Damit sollen die Risiken für die Teams verringert werden, durch positive Testergebnisse und Quarantäne-Massnahmen in Probleme zu geraten. Für jedes einzelne Spiel dürfen die Trainer aus dem Kader weiter nur 23 Spieler inklusive drei Torhütern berufen.