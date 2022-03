Nati-Trainer Murat Yakin fädelte Schaffhausen-Transfer von Raul Bobadilla ein

Gegen Yverdon gewann der FC Schaffhausen zuletzt mit 3:1. Bobadilla traf in seinem ersten Spiel gleich wunderschön. blue

Darum gehts Raul Bobadilla kehrte Ende Februar in die Schweiz zurück.

Im Interview mit 20 Minuten gibt sich der Heisssporn geläutert.

«Wenn mir jetzt jemand dumm kommt, denke ich an meine Familie, weiss, dass sie mir zuschauen», sagt er.

Auch verrät der Schaffhausen-Stürmer, dass er und Nati-Coach Yakin Freunde seien.

Herr Bobadilla, willkommen in Schaffhausen! Am Wochenende hatten Sie Ihr erstes Spiel für den FCS. Wie war das?

Nach dem langen Warten war es einfach nur grossartig, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte. Ich war einfach nur glücklich. Und nicht nur ich – auch meine Familie. Sie war im Stadion und hat mich gesehen, das war sehr wichtig für mich.

Sie haben auch gleich ein Tor – und was für eines – geschossen.

Das war super. Aber mir ist es egal, wie viele Tore ich schiesse. Auch wenn es jetzt noch 20 bis Saisonende sind. Ich will einfach nur gesund sein und der Mannschaft helfen. Mit Schaffhausen will ich aufsteigen.

Sie sind mit der Ex-Miss-Argentinien verheiratet, haben drei kleine Kinder. Mit der ganzen Familie sind Sie in die Schweiz gekommen. Haben Sie sich gut eingelebt?

Ja. Aber letzte Woche hat mich mein Grösster unter Tränen gefragt: Papa, wieso darfst du nicht spielen? Als am Donnerstag dann die Arbeitsbewilligung kam, sagte ich ihm sofort: Ich darf spielen! Er strahlte mich an und weinte wieder – aber dieses Mal vor Freude. Das hat mich nochmals mehr motiviert.

Sie haben Namen Ihrer Kinder auch tätowiert. Was bedeutet Ihnen Ihre Frau und die Kinder?

Alles. Wirklich. Mir war es auch unglaublich wichtig, dass meine Familie mit mir in Schaffhausen ist. Sie soll alles erleben, was ich mache. Jedes Tor, jedes Spiel. Ich will lange Zeit hier bleiben – wenn möglich für immer. Ich will nicht mehr weg aus der Schweiz.

Was bedeutet Ihnen das Land?

Hier, bei Concordia Basel, habe ich meine Karriere begonnen, ich habe der Schweiz alles zu verdanken. Dass ich wieder in diesem Land sein darf, ist wunderschön für mich.

Wie kam der Wechsel zum FC Schaffhausen zustande?

Ich wollte nicht mehr in Südamerika bleiben. War nicht mehr glücklich. Mit meiner Frau habe ich schon länger darüber gesprochen, wieder in die Schweiz zurückzukehren. Dann habe ich mal mit Murat Yakin geschrieben, mit ihm hatte ich immer Kontakt. Sofort gab er mir die Nummer von Schaffhausen-Präsident Roland Klein. Und so klappte es. Ich sagte meiner Frau: Wir gehen – sofort!

In einem Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie ein Vollidiot waren und mehr aus Ihrer Karriere hätten machen können. Was hätten Sie gerne anders gemacht?

Ich hätte sicherlich gerne eine Laufbahn wie Mohamed Salah hingelegt (lacht). Im Ernst: Ich hätte sicherlich oft weniger temperamentvoll sein dürfen. Ich hätte professioneller sein müssen, mich mehr auf den Fussball konzentrieren müssen. Aber eigentlich bin ich zufrieden, habe immer in guten Ligen gespielt.

Apropos Salah. «Ich hätte grösser als Mohamed Salah werden können.» Mit diesem Zitat zitierten Sie einst mehrere Medien. Warum hat es nicht geklappt? Auch hier das Temperament?

Das habe ich nie gesagt, wirklich! (lacht) Salah und ich haben bei Basel zusammengespielt, ja. Er ist ein Super-Junge – ich bin mega stolz auf ihn.

Alkohol am Steuer, Schlägereien, Undiszipliniertheiten, Ausraster, Tätlichkeiten, Fahrerflucht, Raserfahrten – was bereuen Sie am meisten?

Ich habe nie irgendetwas extra gemacht. Ich bin ein temperamentvoller Spieler. Und manchmal habe ich dann einfach nicht nachgedacht. Manchmal waren die Emotionen zu gross und dann passierten Fehler. Aber das ist vorbei. Ich will jetzt den Jungen helfen.

Vom Skandalprofi zum Förderer und Vorbild also?

Ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Aber wie gesagt, wenn mir jemand weh tat, dann rastete ich aus. Aber jetzt habe ich drei Kinder, eine Frau. Als Papa wird man automatisch ruhiger. Wenn mir jetzt jemand dumm kommt, denke ich an meine Familie, weiss, dass sie mir zuschauen.

Dennoch: Viele verbinden Sie noch immer mit Skandalen. Stört Sie das?

Nein. Für mich ist das uninteressant. Ich will einfach nicht, dass meine Kinder was davon mitbekommen. Das wäre nicht schön.

Sie haben bei vielen Vereinen gespielt. Wo hat es Ihnen am besten gefallen?

Es war überall schön eigentlich. GC, YB, Gladbach, Augsburg waren mega. Basel war nicht so gut, meine Zeit in Argentinien auch nicht. Aber das akzeptierte ich – wenn es nicht gut lief, dann wechselte ich halt.

Und welcher Trainer hat Sie besonders geprägt?

Murat Yakin! Ganz klar. Er war mein erster Trainer und später auch noch mehrmals. Von ihm habe ich am meisten gelernt, er hat mich geprägt. Er hat mir immer geholfen und war für mich da. Muri ist besonders. Wir sind Freunde.

Dann haben Sie den neuen Schweizer Nationaltrainer auch schon getroffen seit Ihrer Rückkehr?

Ja. Er begrüsste mich gleich am ersten Tag, das war sehr schön.

