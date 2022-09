WM-Vorbereitung: Nati-Trainer Yakin sieht ein Problem – trainiert Shaqiri bald beim FC Lugano? 

1 / 4 Bereitet sich Xherdan Shaqiri im Tessin auf die WM in Katar vor? freshfocus Nati-Trainer Murat Yakin hat am Freitag seinen Kader für die Nations League bekannt gegeben und macht sich auch Sorgen um Shaqiri. Claudio De Capitani/freshfocus Denn: Er droht mit Chicago, die Playoffs zu verpassen. Dann wäre er ab dem 10. Oktober bis zum ersten WM-Spiel Ende November ohne Ernstkampf. freshfocus

Darum gehts Am Freitag hat Murat Yakin sein Kader für die letzten beiden Nations-League-Partien bekannt gegeben.

Für Xherdan Shaqiri will der Nati-Trainer bis zur WM im November eine Lösung finden.

Der Nati-Star droht mit Chicago, die Playoffs zu verpassen, und wäre somit einen Monat ohne Spielpraxis.

Am Freitagmittag hat Murat Yakin sein Kader für die beiden Nations-League-Spiele gegen Spanien und Tschechien bekannt gegeben. Wenig überraschend mit dabei ist Chicago-Star Xherdan Shaqiri. Im Hinblick auf die WM in zwei Monaten macht sich der Nati-Trainer allerdings Sorgen, was die Fitness des Spielmachers anbelangt.

Grund für die Sorgen: Shaqiri und Chicago Fire haben aktuell sechs Punkte Rückstand auf die Playoffplätze in der US-Liga MLS, drei Runden vor Schluss der regulären Saison. Das heisst Stand jetzt, die Saison wäre am 10. Oktober vorbei – und der 30-jährige Nati-Star vor dem ersten WM-Spiel gegen Kamerun über einen Monat ohne Ernstkampf. «Das ist ein Problem», sagt Yakin. «Wir sind daran, eine Lösung für ihn zu finden.»

Shaqiri bald beim FC Lugano?

Wie eine davon aussehen könnte, verrät der Nati-Coach gleich selber. «Eine Möglichkeit wäre, dass Xherdan bei Chicago-Partnerclub Lugano mittrainieren könnte.» Kehrt Shaqiri also leihweise in die Super League zurück? «Dass er auch zu Einsätzen für Lugano kommen wird, ist aber eher unwahrscheinlich», fügt Yakin an. Der FC Lugano gehört US-Milliardär Joe Mansueto, wie auch Chicago Fire.

Klar ist, dass der 48-Jährige seinen Schützling Shaqiri in Katar unbedingt dabeihaben will. In der laufenden Saison erzielte er in 27 Spielen sieben Tore und sechs Assists. «Er ist einer unserer kreativsten Spieler. Er kann Tore vorbereiten und selber welche schiessen. Er bringt eine unglaubliche Qualität mit. Das Wichtigste ist bei ihm, dass er fit bleibt.»

Das ist der Kader für die Nations League Goalie: Yvon Mvogo, Jonas Omlin, Yann Sommer



Verteidigung: Manuel Akanji, Eray Cömert, Nico Elvedi, Kevin Mbabu, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Silvan Widmer



Mittelfeld/Offensive: Michael Aebischer, Breel Embolo, Fabian Frei, Remo Freuler, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor, Haris Seferovic, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Renato Steffen, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria



Am Samstag, 24. September, spielt die Nati auswärts gegen Spanien, am Dienstag, 27. September, empfängt die Schweiz die Tschechen in St. Gallen.