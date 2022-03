Geste fürs Team – Nati-Trainer Yakin überrascht verletzte Spieler mit Trainingslager-Einladung

1 / 6 YB-Offensivspieler Christian Fassnacht ist trotz seiner Verletzung ins Trainingslager der Nati eingerückt. Toto Marti/Blick/freshfocus Auch Newcomer Bryan Okoh ist in Marbella dabei, obwohl er einen Kreuzbandriss auskuriert und weiterhin auf seine Nati-Premiere warten muss. Toto Marti/Blick/freshfocus Grund für die Nomination der verletzten Spieler? Der Nati-Trainer will hinsichtlich der Weltmeisterschaft in Katar eine noch grössere Einheit aus diesem Team machen. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Die Schweizer Nati bereitet sich in Marbella auf die Testspiele gegen England und Kosovo vor.

Ebenfalls mitgereist sind mit Bryan Okoh und Christian Fassnacht zwei verletzte Spieler.

Murat Yakin will damit ein Signal an die Spieler senden, dass sie auch so dazugehören.

Flughafen Zürich am Montagmorgen. Mehrere Nati-Stars warten am Gate auf das Boarding für den Flug in Richtung Malaga. Der 18-jährige Shootingstar Bryan Okoh steht ganz vorne in der Schlange zum Flugzeug, wenig später kommen auch Fabian Frei, Silvan Widmer, Mario Gavranovic, Noah Okafor und Christian Fassnacht dazu. Die Anwesenheit von Okoh und Fassnacht überrascht – auf der Aufgebotsliste für die Spiele gegen England und Kosovo fehlen die beiden Namen.

Salzburg-Profi Okoh hatte sich im November bei seinem ersten Nati-Zusammenzug einen Kreuzbrandriss zugezogen, bevor er überhaupt sein Länderspiel-Debüt feiern konnte. YB-Star Fassnacht kuriert aktuell eine Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Auch auf dem perfekt gepflegten Trainingsplatz in Marbella fehlen die beiden Nati-Spieler. Weshalb bietet Murat Yakin also verletzte Spieler ins Trainingslager auf?

Kein grünes Licht für Seferovic und Zakaria

Der Nati-Trainer will hinsichtlich der Weltmeisterschaft in Katar eine noch grössere Einheit aus diesem Team machen. «Für den Teamspirit wollte Murat Yakin alle Spieler nach Marbella einladen, die in den vergangenen Monaten zum Kader gehörten», sagt Adrian Arnold, Medienchef des Schweizerischen Fussballverbands (SFV). Das kommt bei den Spielern gut an. «Sie waren positiv überrascht und haben diese Einladung sehr geschätzt.»

Das Ganze ist allerdings auch mit Zusatzaufwand verbunden. «Die Spieler haben ein Reha-Programm erhalten, welches sie in Absprache mit ihren Clubs nun mit uns absolvieren», so Arnold. Aus diesem Grund seien Nati-Stürmer Haris Seferovic und Mittelfeldmotor Denis Zakaria auch nicht nach Spanien mitgereist. Benfica Lissabon und Juventus Turin wollten, dass ihre Schützlinge die Reha bei den Clubärzten in Angriff nehmen. «Aber auch diese beiden Spieler haben sich sehr über die Einladung gefreut. Yakin wollte ein Signal an alle Spieler abgeben, dass sie dazugehören – und das kam auch an.»

Captain Xhaka und Elvedi sind mit dabei, Schär ist fraglich

Ebenfalls endlich mit dabei ist Nati-Captain Granit Xhaka, der am Dienstagabend in Marbella angekommen ist. Seine Anreise verspätete sich aus gesundheitlichen Gründen – am Mittwoch stand er aber bereits auf dem Platz beim Training und konnte voll mitwirken. Xhaka wird am Sonntag voraussichtlich zum ersten Mal unter Nati-Trainer Yakin auflaufen, nachdem er die WM-Quali-Spiele im Herbst aufgrund einer Corona-Infektion und einer Verletzung verpasst hatte.

Gute Neuigkeiten gibt es auch rund um Innenverteidiger Nico Elvedi. Der 25-Jährige hat nach seinem positiven Corona-Test am Mittwoch die vorgeschriebene Quarantäne in Deutschland beendet und sich gleich auf den Weg in Richtung Spanien zu seinen Nati-Teamkollegen gemacht. Bereits am Donnerstag wird er auf dem Trainingsplatz erwartet.