Murat Yakin verklagt Constantin auf über eine Million Franken

CC will davon nichts wissen.

Yakin verklagt den Club, er will über eine Million Franken.

Murat Yakin war einst auch Trainer vom FC Sion, das war von September 2018 bis Juni 2019. Und nein, es funktionierte nicht zwischen dem neuen Nati-Trainer und Sion-Präsident Christian Constantin. Es kam zum Bruch, wie so oft im Wallis. Im Mai 2019 schickt der FC Sion Yakin in die Ferien, wirft ihm in einem Communiqué «unprofessionelles Verhalten» vor.