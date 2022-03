Widmer hofft auf Golfrunde - Nati-Trainingslager in Marbella – noch fehlt ein Koffer und der Captain

Am Montag versammelte sich die Nati in Marbella zum Trainingslager.

So hatte sich das Nati-Trainer Murat Yakin wohl nicht vorgestellt. Während die Schweiz am Montag vielerorts von der Sonne verwöhnt wurde, schafften es im spanischen Marbella nur gelegentlich einige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Im Küstenort in der Nähe von Malaga bereitet sich die Nati in den kommenden Tagen auf die beiden Testspiele auswärts in England und zu Hause gegen Kosovo vor.