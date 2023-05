Schulterverletzung: Nati-Traum geplatzt? Cédric Brunner fehlt Schalke nach Bayern-Debakel

1 / 4 Es ging nicht mehr weiter für Cédric Brunner . IMAGO/RHR-Foto Eine Verletzung an der Schulter riss wieder auf. IMAGO/RHR-Foto Brunner spielte gegen Bayern eigentlich eine gute erste Hälfte. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Darum gehts Schalke geht gegen Bayern sang- und klanglos unter.

Rechtsverteidiger Cédric Brunner muss früh verletzt raus.

Sportvorstand Peter Knäbel scherzt über einen verursachten Penalty des Schweizers.

«Es sieht nicht so gut aus» – mit diesen Worten stapfte Cédric Brunner nach der 0:6-Pleite gegen Bayern München aus den Katakomben der Allianz Arena. Doch der Schweizer meinte damit nicht das Spielergebnis, sondern seinen Gesundheitsstatus. Brunner musste nach 45 Minuten ausgewechselt werden – der Grund dafür: Seine Schulter.

Schon in den letzten Wochen verpasste der 29-Jährige aufgrund seiner Schulter zwei Spiele. Für Schalke schon damals ein Dämpfer – nun sind also auch die letzten zwei Bundesliga-Spiele in Gefahr. Dabei wäre ein fitter Brunner extrem wichtig für den Abstiegskandidaten.

Trotz der Verletzung konnte es sich Brunner nicht im Bus bequem machen. Alle Schalke-Spieler wurden in die Kabine zurückgepfiffen. Es gab eine Ansprache von Sportvorstand Peter Knäbel – in der Schweiz auch bekannt als langjähriger SRF-Experte. Um was es genau ging? Das wollte der 56-Jährige nicht verraten. Zum Debakel-Spiel in der Münchner Allianz Arena meinte er jedoch: «Das tut weh, aber du musst diesen Schmerz auch spüren. Letzte Woche haben andere geweint, es ist unerbittlicher Abstiegskampf – emotional einer der härtesten.»

«Beim Elfmeter konnte er seinen Arm auch nutzen»

Auch zu seinem Aussenverteidiger äusserte er sich. «Ich kenne Cédric, er ist ein Kämpfer und ich bin mir sicher, dass er in den nächsten Spielen sicher eine Alternative ist.» Zur Schulter-Problematik sagte Knäbel: «Warum macht er denn die Einwürfe. Dadurch, dass er viel einwirft, ist es so, dass es die Stelle wieder reizt und schmerzt und logischerweise fühlt man sich dann behindert.» Knäbel weiter mit etwas Galgenhumor: «Beim Elfmeter konnte er seinen Arm dann auch nutzen.»

In der Tat: Beim durchaus streitbaren Penaltypfiff nach einem Armeinsatz von Brunner gegen Musiala sah noch alles in Ordnung aus. Doch nun könnte er also wieder verletzt fehlen. Das wäre nicht nur für seinen Club, sondern auch für Brunner persönlich bitter. Silvan Widmer wird beim nächsten Nati-Zusammenzug im Juli verpassen – Brunner wäre eine passende Alternative auf der Rechtsverteidiger-Position gewesen. Schliesslich spielt er bereits seine dritte Saison in der Bundesliga.

