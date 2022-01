Ex-Teamkollege wartet : Nati-Verteidiger Eray Cömert wechselt vom FCB nach Valencia

Eray Cömert verlässt den FC Basel per sofort und wechselt nach Spanien zum FC Valencia. Beim Super-League-Club hatte der Schweizer Nati-Spieler zuletzt keine Rolle mehr gespielt.

In den vergangenen Monaten sass der Basler beim FCB nur noch auf der Bank.

Passiert ist es am 17. Oktober 2021 beim Auswärtsspiel im Wallis. FCB-Verteidiger Eray Cömert sah nach einer Notbremse gegen Sion-Stürmer Filip Stojilković kurz vor Spielende Rot. Für die Basler, die in der Nachspielzeit in Unterzahl durch ein Traumtor von Zhegrova doch noch zu einem 1:0-Erfolg kamen, blieb der Platzverweis ohne Folgen. Anders als für Sündenbock Cömert.