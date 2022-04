Newcastle United : Nati-Verteidiger Fabian Schär verlängert Vertrag bei Saudi-Club

Lange war ungewiss, wie die Zukunft von Nati-Verteidiger Fabian Schär aussieht. Nun hat er bei Newcastle United für zwei weitere Jahre unterschrieben.

Fabian Schär bleibt zwei weitere Jahre in der Premier League.

Seit der Übernahme des saudischen Staatsfonds, spielte Schär fast jedes Spiel komplett durch und befindet sich in Topform.

«Es ist, was ich immer wollte – hierzubleiben», verkündet Nati-Verteidiger Fabian Schär am Freitagmorgen auf der Webseite seines Clubs Newcastle United. Der 30-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag für zwei weitere Jahre verlängert beim Premier-League-Club. «Newcastle ist wie mein zweites Zuhause und jetzt darf ich noch länger hierbleiben, ich bin begeistert», so Schär weiter. Die Verlängerung sei immer die erste Wahl gewesen für ihn, er geniesse es, jede Sekunde zu Spielen. «Ich habe gar nicht wirklich mit anderen Clubs gesprochen.»