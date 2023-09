Nico Elvedi: Vertragsverlängerung statt Gladbach-Abgang?

In der Nati war er zuletzt aber unbestrittener Stammspieler.

Der Verteidiger hat in dieser Saison erst sieben Einsatzminuten auf dem Buckel.

Offenbar ist sogar eine Vertragsverlängerung in Gladbach eine Option.

Nico Elvedi (26) hätte Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer gerne verlassen.

Gleich acht der 23 Nati-Stars im Aufgebot für die beiden EM-Quali-Spiele gegen Kosovo und Andorra haben in den vergangenen Wochen den Club gewechselt. Auch Nico Elvedi (26) hätte diesen Sommer gerne den nächsten Karriereschritt gewagt. Wolverhampton und Everton schienen in der engeren Auswahl für einen Transfer, auch Vereine aus Italien waren wohl interessiert. Doch aus einem Wechsel wurde nichts, Elvedi wird zumindest vorerst in Gladbach bleiben.