Katar 2022 : Nati will mit spezieller Captainsbinde während der WM ein Zeichen setzen

Mit einer besonderen Capitainsbinde will die Schweizer Nati vor und während der WM in Katar ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Auch andere Länder ziehen mit.

Diese Binde wird Granit Xhaka während der WM in Katar tragen.

Vor und während der WM beteiligt sich die Schweizer Nati gemeinsam mit anderen Ländern an der Kampagne «OneLove».

Die Schweizer Nati will an der WM in Katar ein besonderes Zeichen setzen. Wie die Nationalteams der Niederlande, Deutschlands, Frankreichs, Belgiens oder Dänemarks wird auch Nati-Captain Granit Xhaka vor und während der WM mit einer besonderen Binde auflaufen.