Nati-Goalie: Darum benutzt Yann Sommer einen Zahnschutz

1 / 7 Yann Sommer benutzt bei Trainings und Spielen eine Plastik-Schiene zwischen den Zähnen. freshfocus Gegenüber 20 Minuten erklärt er, dass dies eine «Schiene für den Biss» sei. freshfocus Auch im Bayern-Trikot spielte Sommer schon damit. IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts Als einer von ganz wenigen Fussballprofis spielt Yann Sommer mit einem Zahnschutz.

Gegenüber 20 Minuten erklärt er, was es damit auf sich hat.

2010 hatte einst Cristiano Ronaldo mit einem ähnlichen Schutz für Aufsehen gesorgt.

Yann Sommer wandert auf Cristiano Ronaldos Spuren. «CR7» löste nämlich 2010 mit einer Kunststoff-Vorrichtung zwischen seinen Zähnen vor über 13 Jahren einen Hype aus. Die «Marca» beschrieb den Zahnschutz als «wahres Wunderding» und schrieb über das Utensil: «Sie schützt nicht nur, sondern sie stärkt auch den Gleichgewichtssinn, die Kraft und die Leistung.» Ob Ronaldo aktuell noch immer auf den Schutz setzt, ist im Gegensatz zu Sommer unklar.

Gegenüber 20 Minuten klärt der Nati-Goalie auf. «Es ist nicht wirklich ein Mundschutz wie bei den Boxern, den ich verwende», sagt Sommer. Vielmehr sei es eine «Schiene für den Biss». Nati-Teamarzt Philippe Tscholl erklärt in dem Zusammenhang, dass ein solcher Schutz bei Spielern vorteilhaft sein könne, die sich im Spiel gerne vor Anspannung «verkrampfen» würden.

Unterschiedliche Studienergebnisse

«Es geht darum, dass man bei hohen Anstrengungen die Angewohnheit hat, die Zähne zusammen zu beissen», erläutert Tscholl. Auch bei Kraftübungen für den Oberkörper würde sich deswegen ein Schutz anbieten. Zu den leistungssteigernden Aspekten, welche bei Ronaldo angeführt wurden, lässt die Studienlage kein klares Verdikt zu.

Der Nati-Teamarzt betont, dass sich in der Fachliteratur, auf die Ausdauerfähigkeit bezogen, positive wie negative Resultate finden lassen. «Das heisst für gewisse Athleten funktioniert es, für andere ist es nachteilig», so Tscholl, der weiter meint: «Bei einem Fussballer ist ein Zahnschutz aus medizinischer oder leistungsphysiologischer Sicht wenig von Nutzen». In den meisten Studien lasse sich kein nachteiliger Effekt nachweisen, allerdings müsse eine gewisse Zeit zur Anpassung des optimalen Zahnschutzes immer eingeplant werden.

Super-League-Profis verzichten auf Zahnschutz

Auf Anfrage von 20 Minuten bei allen Clubs der Super League gab kein Verein an, einen Spieler im Kader zu haben, der mit einem solchen Schutz spielt. In der Vergangenheit kickte bei Basel und GC der Schwede Emil Bergström mit einem Zahnschutz. Der Innenverteidiger benutzte das Utensil aber deswegen, weil er als Kind bei einem Unfall mit einer Motorrad-Schaukel auf einem Spielplatz einen Schneidezahn verlor. Bergströms Ärzte rieten ihm deswegen, fortan mit einem Zahnschutz zu spielen.

Ex-FCB-Profi Emil Bergström ist nach einem Unfall auf einen Zahnschutz angewiesen. Urs Lindt/freshfocus

Sommer dementiert Werbedeal-Gerüchte

Dass die Vorkehrung die Zähne schützt, ist wissenschaftlich unumstritten. Nati-Goalietrainer Patrick Foletti erklärt auf Anfrage, dass es nicht viele Torhüter gäbe, die einen Schutz für die Zähne benützen würden. Gemäss des Tessiners gäbe es vor allem Goalies, die nach einem «Unfall» begonnen hätten, einen Mundschutz zu tragen. Ähnlich wie Bergström also oder im Falle von Kopfverletzungen ähnlich wie bei Ex-Chelsea-Keeper Petr Cech, der nach einem Schädelbasisbruch begann, einen Helm zu tragen.

Im Fall von Sommer gibt es im Internet auch Berichte, wonach er aus Marketinggründen wegen seines früheren Sponsoringvertrages mit dem Zahnpflege-Unternehmen Swissdent oder wegen Deals mit Versicherungsfirmen mit Zahnschutz spielt. «Das wäre geil», sagt der Nati-Goalie angesprochen auf diese Gerüchte und lacht. Er stellt aber klar, dass es sich dabei um eine Fehlinformation handle.

Hightech-Zahnschutz im Rugby geplant

In anderen Sportarten wie z.B. im Eishockey oder in vielen Kampfsport-Disziplinen sind Zahnschutz-Vorrichtungen seit langer Zeit Usus. Im Rugby sorgte das Thema zuletzt für Schlagzeilen, weil der Rugby-Weltverband zurzeit plant, noch in diesem Monat einen topmodernen Zahnschutz auf höchster Stufe zu implementieren.

Der Schutz soll demnach die Kräfte im Gesicht besser verteilen und so das Verletzungsrisiko reduzieren. Weiter würde ein integrierter Chip via Bluetooth in Echtzeit Daten an die Ärzte am Spielfeldrand senden, die so bei Zusammenprallen die Schwere einer Verletzung abwiegen können. Die Methode gilt jedoch als umstritten, weil damit gewisse Faktoren wie etwa der Winkel des Aufpralls nicht erfasst werden können.

