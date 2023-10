Nati-Zusammenzug vor Belarus: «Es fällt es nicht leicht, uns auf den Sport zu fokussieren»

Mit zwei Tagen Verspätung aufgrund der Israel-Absage startete die Schweizer Nationalmannschaft am Mittwoch ins Training – und auch dann nicht ganz pünktlich. Sowohl die Bologna-Söldner Michel Aebischer und Dan Ndoye als auch Captain Granit Xhaka kamen aufgrund ihrer Flüge leicht verspätet in Zürich an. Anschliessend ging es in Niederhasli auf den GC-Campus, wo man bei strahlendem Sonnenschein über 2300 mehrheitlich junge Fans bei einem offenen Training begeisterte.