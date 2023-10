Nati: Zwei Stars fallen in der EM-Quali verletzungsbedingt aus

Vor dem EM-Quali-Spiel gegen Belarus vom Sonntag, 15. Oktober 2023, um 18 Uhr im Kybunpark in St. Gallen kommt es in der Nati zu zwei Mutationen. Anstelle der verletzten Offensivkräfte Ruben Vargas (Adduktorenprobleme) und Noah Okafor (leichte Kopfverletzung) rücken am Mittwoch Andi Zeqiri vom belgischen Club KRC Genk und Uran Bislimi vom FC Lugano ein, wie der Verband mitteilte. Zeqiri hat bisher acht Spiele für die Nati gemacht, Bislimi deren zwei. Schon zuvor musste mit Nico Elvedi ein potenzieller Stammspieler den Zusammenzug absagen.