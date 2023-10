National League: Andrighetto brilliert auf Medis – hässliches Foul gibt zu reden

1 / 8 Sven Andrighetto ist zurück bei den ZSC Lions. Patrick Straub/freshfocus Seit Mitte Oktober hat er vier Spiele absolviert und dabei drei Tore und einen Assist beigesteuert. Patrick Straub/freshfocus «Ich bin vor allem froh, kann ich wieder mitspielen und der Mannschaft helfen», sagt der 30-Jährige. Patrick Straub/freshfocus

Darum gehts Sven Andrighetto ist zurück und scort bereits wieder für die ZSC Lions.

Sein Handgelenk behindert den 30-Jährigen immer weniger.

Mehr zu reden als Andrighettos Scorerqualitäten gab das Foul von Laurent Dauphin.

Die Fans der ZSC Lions hatten lange warten müssen, nun ist Stürmer Sven Andrighetto zurück. Er spielt wegen einer Handgelenksverletzung noch mit Schiene, das hält ihn aber nicht vom Scoren ab. Bei Ambri sorgt Laurent Dauphin für noch mehr Gesprächsstoff, das wegen eines rüden Checks. Die Fans sind empört.

Glücklicher und effizienter Andrighetto

Lange hat Sven Andrighetto wegen seiner Handgelenksverletzung pausieren müssen. Im letztem Dezember erlitt der 30-Jährige die Verletzung, wurde nach der abgelaufenen Saison operiert und gab nun Mitte Oktober sein Comeback. Seither hat der Zürcher vier Spiele gemacht, drei Tore und einen Assist gescort, zuletzt gelangen ihm am Sonntag zwei Tore beim 5:3-Heimsieg gegen Servette.

Der Stürmer sagt zu seiner Ausbeute: «Das ist sicher nicht schlecht, aber ich bin vor allem froh, kann ich wieder mitspielen und der Mannschaft helfen. Es war eine lange Zeit über den Sommer hinweg.» Die Mitspieler hätten es ihm einfach gemacht, zurückzukommen. Andrighetto hat bei gewissen Bewegungen im Spiel noch etwas Schmerzen, er kühlt sein Handgelenk wenn immer möglich mit Eis. Er fühle sich aber gut, so der Zürcher.

ZSC verlängert mit drei Verteidigern Die ZSC verlängerten am Montag die Verträge mit den drei Verteidigern Dario Trutmann, Yannick Weber und Mikko Lehtonen jeweils um zwei Jahre bis und mit Saison 2025/26. «Wir hatten letztes Jahr die beste Defensive und auch in der laufenden Saison haben wir bislang am wenigsten Gegentore erhalten. Deshalb möchten wir auf Bewährtes bauen und diese drei starken Verteidiger an uns binden», sagt Sportchef Sven Leuenberger. (hua)

Was aber nicht fehlen darf: Vor jedem Spiel nimmt er eine Schmerztablette. «Ausserdem tape ich das Handgelenk für Trainings und Matches und ich habe eine Schiene, die mich schützt. An diese musste ich mich zuerst gewöhnen, ein grosses Hindernis ist es nun aber nicht mehr», führt er weiter aus. Vor seinem ersten Spiel spürte er eine gewisse Ungewissheit, wie es denn mit dem betroffenen Handgelenk zu spielen sei. «Aber je mehr ich spiele, desto mehr Vertrauen bekomme ich zurück.» Ein genesener Andrighetto in diesem Lions-Team, da müssen sich die Gegner warm anziehen.



Foul und Strafmass bringen Fans in Rage

Es ist ein Foul, das wohl noch länger für Gesprächsstoff sorgen wird. Ambri-Stürmer Laurent Dauphin checkte Rappi-Spieler Tyler Moy am Freitag gegen die Bande. Der 28-jährige Kanadier kassierte dafür vorerst eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Am Montag gab die Liga bekannt, dass der Kanadier für vier Spiele gesperrt wird und eine Busse von 5400 Franken bezahlen muss.

Für die meisten Fans ein absoluter Affront, sie echauffieren sich in den sozialen Medien gewaltig. «Komplett lächerlich», «ein Witz», «mindestens zehn Spiele Sperre» oder «sowas hat auf dem Eis rein gar nichts zu suchen», ist auf X zu lesen. Ein User fragt sarkastisch: «Was braucht es denn sonst noch? Eine Kettensäge?» Ein anderer schreibt zu den Verantwortlichen, die über das Strafmass entschieden: «Ihr esst eure Suppe sicher auch mit Gabeln.»

Leader verliert erstmals im Oktober

Am Sonntag hat es Leader Fribourg doch noch erwischt. In Lugano unterlag Gottéron nach zuvor neun Siegen erstmals wieder. Es war die erste Niederlage für die Drachen im Oktober. Beim 5:3-Sieg trafen fünf verschiedene Spieler für die Tessiner, Marco Zanetti machte in der 15. Minute den Dosenöffner.

Für die endgültige Entscheidung sorgte Arttu Ruotsalainen mit dem Empty Netter eine Minute vor Schluss. Dies, nachdem die Fribourger in der 58. Minute innerhalb von 32 Sekunden vom 1:4 auf 3:4 verkürzt hatten. Die Luganesi feierten damit ihren vierten Sieg in Folge und rückten in der Tabelle auf Rang fünf vor.

Was sagt ihr zum Strafmass gegen Dauphin? Das Strafmass ist zu hoch. Das ist schon richtig so. Das ist viel zu wenig. Das ist mir egal.