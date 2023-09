National League: Das wird neu in der Eishockey-Meisterschaft

Goalie-Behinderung

Bei der Goalie-Behinderung wurde die Regelauslegung in der letzten Saison oft diskutiert. Im Sommer haben die Sportchefs der Clubs beschlossen, eine Änderung vorzunehmen. «Diese besagt, dass sich der angreifende Spieler in einer signifikanten Position im Torraum befinden muss, damit es sich um eine visuelle Torhüterbehinderung handelt», teilt die National League mit. Neu wird für solche Situationen der Torraum im 2D-Format (statt wie bisher im 3D-Format) beurteilt. Bei der Beurteilung im 2D-Format muss sich der angreifende Spieler mit einem Schlittschuh im Torraum befinden, damit eine Szene überhaupt als mögliche visuelle Torhüterbehinderung infrage kommt.

Strafe annullieren

Datenschutz bei Verletzungen

Wegen des Datenschutzes dürfen die Clubs nun nicht mehr mitteilen, wie die genaue Verletzungsdiagnose der Spieler lautet. «Wir dürfen nicht mehr sagen, dieser Spieler erlitt eine Meniskusverletzung. Das ist bereits ein Eingriff in die Daten eines Spielers. Wir werden deshalb in Zukunft von Ober- oder Unterkörper-Verletzung sprechen», sagt Leuenberger. Die ZSC Lions seien bisher schon defensiv unterwegs gewesen, was sie nun auch in Zukunft tun würden.