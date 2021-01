Schon bald dürfen die Clubs in der National League bis zu sieben Ausländer einsetzen pro Spiel. Andy Mueller/freshfocus

Viele und hitzige Diskussionen gab es in den letzten Wochen rund um die Anpassung der Ausländerregel in der National League. Nun hat die Schweizer Eishockeyliga entschieden: In der kommenden Saison 2021/22 wird die bestehende Regelung mit vier Ausländern pro Spiel unverändert weitergeführt. Ab der Saison 2022/23 werden pro Match maximal sieben Spieler mit ausländischer Staatszugehörigkeit eingesetzt werden können.

Denis Vaucher, Chef der Liga, argumentierte in der Vergangenheit damit, dass mit der Erhöhung von ausländischen Spielern der Konkurrenzkampf für Schweizer Spieler grösser und damit der Druck auf die hiesigen Löhne ebenfalls höher wird – und das zu einer Kostensenkung und damit nachhaltigeren Zukunft führen würde. 11 von 12 Clubs der National League stehen hinter der Reform. Nur die ZSC Lions äusserten sich kritisch. CEO Peter Zahner gegenüber dem «Tages-Anzeiger»: «Das Schweizer Eishockey plant Reformen in einer grossen Krise, die uns alle berührt. Alle. Privat, sozial, geschäftlich. Und in dieser Krise wollen wir das Schweizer Eishockey neu erfinden. Wir finden, das ist der völlig falsche Zeitpunkt.»

90 Prozent der Spieler sind dagegen

Die Anpassung dieser Regel sorgte im Vorfeld für Kritik bei den Spielern: Laut einer Umfrage der Spieler-Gewerkschaft Swiss Ice Hockey Players’ Union (SIHPU) waren über 90 Prozent der Spieler gegen eine Erhöhung des Ausländer-Kontingents und glauben, dass die Massnahmen die nachhaltige Entwicklung des Schweizer Eishockeys verschlechtern würde. Noch am Donnerstag sagte SIHPU-Präsident und Ex-NHL-Star Jonas Hiller, dass der Unmut auf Spielerseite immer grösser wird, fordert zudem eine aktive Einbindung in den Entscheidungsprozess.

Auch die Fans machten gegen die Erhöhung das Kontingentes mobil: 18 Organisatoren schlossen sich zusammen und veröffentlichten ein Statement. Darin heisst es etwa: «Eine Erhöhung des Ausländer-Kontingentes kann möglicherweise zwar kurzfristig tatsächlich eine Senkung der Löhne zur Folge haben, die langfristigen Folgen sind aber alles andere als klar.»

«Wie Schweizer»-Regel wird ebenfalls angepasst