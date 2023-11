National League: HC Ajoie punktet und Leon Muggli trifft

1 / 8 Zuletzt konnte der HC Ajoie, wie hier gegen die Rapperswil-Jona Lakers, mehrfach jubeln. freshfocus Trainer Christian Wohlwend scheint es mit etwas Stolz zur Kenntnis zu nehmen. freshfocus Die Jurassier punkteten in den letzten sieben Spielen in Serie. freshfocus

Darum gehts Der HC Ajoie legt vor der Nati-Pause eine kleine Punkteserie hin.

Leon Muggli erzielt mit 17 Jahren sein erstes Tor in der National League.

Nun ruht die Meisterschaft für zwei Wochen, die Nati übernimmt.

Positive News vom HC Ajoie, dem Tabellenletzten. Davon gab es in den letzten Tagen reichlich, haben die Jurassier doch eine kleine Serie gestartet. Beim EVZ trifft bereits ein 17-Jähriger, sein 20-jähriger Bruder wartet noch auf die Torpremiere. Das gab vor der Nati-Pause in der National League zu reden.

Ajoie erhebt sich aus der Versenkung

Nur vor Saisonbeginn sah man Ajoie an der Tabellenspitze – und das auch nur, weil die Teams alphabetisch angeordnet wurden. Danach war den meisten klar, dass die Jurassier sich am Tabellenende wiederfinden werden, wohl auf dem letzten Platz. Mit dem kleinsten Budget der National League ist das keine Überraschung. Der Kellerplatz trat schneller ein, als es den Ajoulots wohl lieb war. Jedoch: Ajoie verlor öfter nur knapp, «dass wir derart gut mithalten, ist doch krass», sagte Trainer Christian Wohlwend im «Tages-Anzeiger».

Aufgefallen ist Ajoie einmal speziell wegen ihm, wegen eines jener Ausbrüche, die den neuen Trainer berühmt hatten werden lassen. Doch seitdem Wohlwend gegen Fribourg ausgerastet und dafür mit 5300 Franken gebüsst worden war, haben sich die Jurassier nach und nach gefangen – zuletzt sogar mehr als das. In den letzten sechs Partien nahm Ajoie immer mindestens einen Punkt mit, in Davos, gegen Kloten und die Lakers sicherten sich die Jurassier sogar drei Punkte (für einen Sieg nach 60 Minuten). Zuvor hatte der HCA in der Saison nicht zweimal hintereinander gepunktet.

Ajoie ist weiterhin Letzter. SIHF

Doch ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass das wohl nur ein kleines Aufbäumen ist. Denn Ajoie ist noch immer Letzter, hat erst 17 Punkte in 19 Partien erspielt. Schon nur ein Play-In-Platz ist elf Punkte entfernt, ein direkter Playoff-Platz sogar 15 Zähler. Träumen darf ja erlaubt sein, aber um realistisch eine Chance zu haben, benötigen die Jurassier mehr als diese kleine Punkteserie.

Der jüngere Muggli trifft schon mal

Der EV Zug gastierte am Samstag bei Meister Servette in Les Vernets. Nach gerade mal zwei Minuten und 49 Sekunden erfolgte der grosse Moment des Leon Muggli. Der 17-Jährige erzielte das 1:0 und damit in seinem 17. Einsatz seinen ersten Treffer in der höchsten Schweizer Liga. Es war ein schöner Schlenzer in die obere Ecke, über dem Fanghandschuh von Goalie Robert Mayer.

«Es ist toll, das erste Tor endlich erzielt zu haben. Und dann auch noch den Sieg nach Hause fahren, das freut mich umso mehr», sagte Muggli bei Mysports nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung. Bei seinem Premierentor stand auch Mugglis älterer Bruder Tim auf dem Eis, auch er ist erst 20 Jahre jung. Tim, der bisher sieben Mal in der National League spielte, wartet noch auf seinen ersten Treffer.

Nati-Pause, Malgin fehlt

Nun ruht der Meisterschaftsbetrieb bis Mitte November, es steht die Nati-Pause an. Das Nationalteam trifft am Karjala Cup im finnischen Tampere am Donnerstag auf Finnland (17.30 Uhr), am Samstag auf Schweden (zwölf Uhr) und am Sonntag auf Tschechien (zwölf Uhr).

Am Montag gab der Verband bekannt, dass ZSC-Stürmer Denis Malgin auf die Reise verzichten muss. Der 26-Jährige zog sich am Samstag bei der 2:3-Heimniederlage gegen Lausanne eine Verletzung zu. Für den Oltner nominierte Trainer Patrick Fischer Valentin Nussbaumer vom HC Davos nach. Der 23-Jährige flog am Montag gemeinsam mit der Mannschaft nach Finnland.

