Neuer Kompromiss - National League nimmt Ausländer-Entscheid zurück

Darum gehts Die Clubs der National League haben sich am Donnerstag getroffen.

Sie haben eine neue Regelung zu den Ausländern in der Liga besprochen.

Bei 14 Teams in der Liga werden bis zu sechs Ausländer im Team zugelassen.

Der Aufschrei Ende Januar war gross im Schweizer Eishockey. Die Clubs der National League hatten entschieden, die Anzahl der Ausländer ab der Saison 2022/23 von vier auf sieben (inklusive Lizenz-Schweizer) zu erhöhen. Die Anpassung dieser Regel sorgte für Kritik bei den Spielern: Laut einer Umfrage der Spieler-Gewerkschaft Swiss Ice Hockey Players’ Union (SIHPU) waren über 90 Prozent der Spieler gegen eine Erhöhung des Ausländer-Kontingents. Es kam vor den Spielen sogar zu Protest-Aktionen.

Nun hat die Liga auf die Kritik reagiert. Wie sie in einer Mitteilung bekannt gibt, wird die Zahl der Ausländer ab der Saison 2022/23 nicht erhöht – oder zumindest nicht in der geplanten Weise. Die Liga macht die Zahl der Ausländer von den Teams in der National League abhängig. So bleibt die Anzahl der Ausländer bei zwölf Mannschaften unverändert bei vier. Bei 13 oder 14 Mannschaften beträgt die Anzahl fünf respektive sechs ausländische Spieler.

Änderung bei Schweizer Lizenz

12,13 oder 14 Teams in der Liga? Warum weiss man nicht genau wie viele Teams in der Liga spielen? Der Grund ist die Corona-Situation. Auch in der kommenden Saison wird es keinen Absteiger geben. 13 Teams werden also antreten – sollte es aber einen Aufsteiger geben, wird in der Saison 2022/2023 mit 14 Teams gespielt. Sobald die National League 14 Clubs umfasst, wird eine Ligaqualifikation gegen den Schweizer Meister aus der Swiss League gespielt.

Eine Änderung gab es auch bei den Lizenz-Schweizern. Jeder Spieler, der aktuell den Status «Wie Schweizer» hat (d.h. er war mindestens fünf Jahre für eine Schweizer Nachwuchsmeisterschaft (U9 - U20) registriert und lizenziert), behält diesen in der National League unverändert und definitiv. Den dauerhaften Status «Wie Schweizer» in der National League kann zudem jeder Spieler erwerben, der seine Ausbildung während der Saison 2021/22 in der Schweiz beginnt und die Voraussetzungen gemäss den bestehenden Reglementen erfüllt.

Spiele in vollen Stadien?

Ab der Saison 2026/27 werden ausländische Spieler, welche in der Schweiz ausgebildet werden und den Status «Wie Schweizer» erlangen, diesen in der National League nur noch bis zum Erreichen des 23. Altersjahrs behalten. Danach belasten sie das Ausländer-Kontingent, sofern sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht den Schweizer Pass erworben haben.

Die Clubs sind zuversichtlich, dass die Spiele in der kommenden Saison vor vollem Haus durchgeführt werden können (Saisonstart ist am 8. September). Wie die Liga in einer Mitteilung schreibt, werden allerdings wohl aufgrund behördlicher Regeln wohl nur geimpfte, getestete oder genesene Personen ins Stadion dürfen.

