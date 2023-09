Herbstsession: Das sind die heissen Eisen in National- und Ständerat

Am Montag, 11. September, hat die Herbstsession in Bern begonnen. National- und Ständerat haben in den kommenden drei Wochen ein dichtes Programm. Die grossen Themen sind Gesundheit und Strom. So beugen sich die Ratsmitglieder beispielsweise über zwei Volksinitiativen, die bei den Gesundheitskosten ansetzen. Zum einen ist das die Kostenbremse-Initiative der Mitte und zum anderen die Prämienentlastungsinitiative der SP, welche die Prämienlast auf maximal 10 Prozent des Haushaltseinkommen beschränken will.