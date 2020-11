265 Jobs in Gefahr : National-WC-Papier kommt bald aus Italien

Das bekannte Toilettenpapier der Marke Hakle soll bald nicht mehr in der Schweiz hergestellt werden. Für das Werk im bernischen Niederbipp sucht die Firma Kimberly-Clark einen Käufer.

Der amerikanische WC-Papier-Riese Kimberly-Clark will das bekannte Schweizer WC-Papier der Marke Hakle künftig nicht mehr in der Schweiz produzieren. Aus diesem Grund solle das Hakle-Werk in Niederbipp veräussert werden, erklärte das Unternehmen am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP zu einem entsprechenden Bericht der «Solothurner Zeitung». Die Mitarbeitenden seien am vergangenen Donnerstag über die Verkaufspläne informiert worden, heisst es.