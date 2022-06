Nach Fed-Entscheid : Nationalbank erhöht den Leitzins auf -0,25 Prozent

Erstmals seit 15 Jahren hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf -0,25 Prozent erhöht. Damit will SNB-Präsident Thomas Jordan die Inflation bekämpfen.

… als auch in Bern einen Sitz.

Die SNB hat sowohl in Zürich …

Die Nationalbank (SNB) strafft die Geldpolitik und erhöht den Leitzins und den Zins auf Sichtguthaben bei der SNB um einen halben Prozentpunkt auf −0,25 Prozent. Sie will so dem gestiegenen inflationären Druck entgegenwirken.

Die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift. Es ist nicht auszuschliessen, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, ist die Nationalbank zudem bei Bedarf bereit, in den Devisenmarkt einzugreifen.