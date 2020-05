Microsoft, Apple, Amazon

Nationalbank kauft während der Krise US-Aktien im grossen Stil

Die Schweizer Nationalbank hat im ersten Quartal massiv in US-Firmen investiert. Das sind die grössten Positionen.

Ende letzten Jahres betrugen die Investitionen in US-Aktien 97,5 Milliarden Dollar. Ende März waren es 94,2 Milliarden Dollar, also 3,4 Prozent weniger. Der Rückgang hielt sich damit trotz Börsen-Talfahrt in Grenzen. Grund sind die breiten Zukäufe von US-Aktien während der Krise. Den Bestand erhöhte die SNB in der Krise um 16,3 Prozent.