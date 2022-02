Meta-Crash – Nationalbank macht wegen Facebook-Aktien 700 Millionen Dollar Verlust

Die Schweizer Nationalbank hält grosse Mengen an Meta-Aktien und ist so von den Kursverlusten betroffen.

Die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns Meta verlor in den vergangenen Tagen massiv an Wert. Nachdem der Konzern seine mageren Quartalszahlen präsentiert hatte, die ein schwaches Wachstum bei den Nutzerzahlen sowie eine ebenso mittelmässige Umsatzprognose umfassten, stürzte die Aktie um 23 Prozent ab. Mitverantwortlich ist vor allem auch die Konkurrenz: Gründer und Chef Mark Zuckerberg verwies ausdrücklich auf die Video-App Tiktok: «Die Leute haben jede Menge Auswahl, wie sie ihre Zeit verbringen wollen – und Apps wie Tiktok wachsen sehr schnell», sagte er in einer Telefonkonferenz mit Analysten.