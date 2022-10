Schweizer Nationalbank meldet Rekordverlust von 142 Milliarden seit Jahresbeginn

Die Schweizerische Nationalbank weist für die ersten drei Quartale 2022 einen Verlust von 142,4 Mrd. Franken aus. Der Verlust auf den Fremdwährungspositionen betrug 141,0 Mrd. Franken, wie die SNB in ihrer Mitteilung schreibt. Auch beim Goldbestand gab es seit Beginn des Jahres Einbussen: Durch den sinkenden Kilopreis entstand ein Verlust von 1,1 Milliarden Franken. Während das Kilo Gold Ende 2021 noch 53’548 Franken kostete, fiel der Preis bis Ende September 2022 auf 52’525 Franken.

Der Verlust auf den Frankenpositionen belief sich auf 24,1 Mio. Franken. Den Negativzinsen, die bis am 22. September 2022 auf Girokontoguthaben erhoben wurden, standen insbesondere Kursverluste auf Zinspapieren und -instrumenten gegenüber. Zu einem Verlust von 32,8 Milliarden im Ersten und 62,4 Milliarden im Zweiten kommen jetzt also im dritten Quartal nochmals 47,2 Milliarden hinzu.

Die SNB verweist in ihrer Mitteilung darauf, dass das Ergebnis überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängig sei, die teils extreme Schwankungen mit sich bringen würden. Trotzdem dürfte die sonst übliche Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone auf der Kippe stehen, wenn zum Jahresende an den Finanzmärkten keine dramatische Wende eintritt, wie der «Tages-Anzeiger» mit Berufung auf Keystone/SDA schreibt.