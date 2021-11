BAG-Zahlen – Nationale Impfwoche kostete Kantone 4000 Franken pro Impfung

4060 Franken pro Impfung im Vergleich zur Vorwoche

Knapp 100 Millionen Franken: So viel sprach der Bund für die Nationale Impfwoche. Den Grossteil davon verschlangen die Marketing-Aktivitäten. 18 Millionen Franken blieben für die Impfstoffe und deren medizinische Verabreichung. Bisher gab es 4434 Erstimpfungen mehr als in der Woche zuvor. Das bedeutet: Über 4000 Franken kostete die Behörden eine Impfung in den letzten Tagen. Besonders erfolgreich war die Aktion im Aargau, wo 50 Prozent mehr Personen geimpft wurden als in der Vorwoche. Gleich in mehreren Kantonen waren es jedoch weniger als in der Woche zuvor, etwa in der Waadt, Obwalden und Basel-Land.