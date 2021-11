Nach drei Jahren Isolationshaft – Nationale Kommission gegen Folter empfiehlt die Verlegung von Brian

Drei Psychiater hatten Brian 2011 während 13 Tagen an ein Bett festgebunden.

Seit 2018 sitzt er im Zürcher Pöschwies-Gefängnis in Sicherheitshaft, wo er 23 Stunden pro Tag in seiner Zelle verbringt.

Die Kommission kommt zum Schluss, dass der Wechsel in den normalen Strafvollzug mit zunehmender Dauer der Einzelhaft schwieriger wird. Brian, der zuerst unter dem Pseudonym «Carlos» bekannt wurde, befindet sich seit August 2018 praktisch pausenlos in Sicherheitshaft im Gefängnis Pöschwies. Nach Angaben seiner Anwälte muss Brian 23 Stunden des Tages ohne Kontakt zu anderen Mitinsassen in seiner Zelle verbringen, Familienbesuche und medizinische Untersuchungen dürfen nur getrennt von einer Plexiglasscheibe stattfinden.