Nationales Zentrum für Cybersicherheit wird Bundesamt im VBS

«Unverzichtbar geworden» : Zentrum für Cybersicherheit erhält Upgrade und wird zum Bundesamt

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Cybersicherheit und der guten Aufbauarbeit, die das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) in den vergangenen Jahren im Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) geleistet habe, soll das NCSC in ein Bundesamt überführt werden. An seiner Sitzung vom 2. Dezember 2022 hat der Bundesrat festgelegt, dass das Bundesamt im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) angesiedelt werden soll.



Der Bundesrat habe das VBS beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem EFD bis Ende März 2023 die Strukturen des neuen Bundesamtes zu erarbeiten. Die Bedeutung der Cybersicherheit habe in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen stark zugenommen. Dabei sei die Gewährleistung der Cybersicherheit zu einer unverzichtbaren Aufgabe des Bundes geworden.