Islamexperte: Nationalhymne verweigert – was droht jetzt den iranischen Spielern?

Das sieht auch der englische «Telegraph» so: «Die politische Haltung der Fussballer in Katar war bemerkenswert und mutig. Die Mannschaft wurde zwar geschlagen, aber man kann den Spielern verzeihen, dass sie andere Dinge im Kopf hatten. Wie Irans Captain Ehsan Hajsafi sagte: ‹Die Bedingungen in unserem Land sind nicht gut und unser Volk ist nicht glücklich.› Diese Äusserung könnte durchaus bedeuten, dass er nicht nach Hause zurückkehren kann.»

Volk steht nicht hinter Team

Was droht denn den iranischen Spielern? Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Mahdi Rezaei-Tazik, Politik- und Islamwissenschaftler an der Universität Bern: «Sie können die Spieler nicht verhaften oder ins Gefängnis stecken. Sie können sie aber unter Druck setzen, speziell ihre Familien. Sie können ihnen den Vertrag kündigen oder neue Verträge verhindern.» Wenn man vor einem derart grossen Publikum seine Stimme erhebe, dann gewinne man an Sicherheit. «Das Regime kann dir dann nicht viel antun.» Und: Die Nationalhymne nicht zu singen, könne so verstanden werden, dass die Spieler dem Regime Herrschaftsberechtigung oder Herrschaftslegitimität absprechen.