Die Nationalitäten müssen in Zürcher Polizeimeldung angegeben werden. Das haben die Stimmberechtigen am Sonntag entschieden. Sie haben den Gegenvorschlag des Kantonsrats mit 55,2 Prozent deutlich angenommen. Die ursprüngliche Initiative, die auch die Angabe eines allfälligen Migrationshintergrunds wollte, fällt aber mit einem Ja-Anteil von 43,6 Prozent durch. Die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher haben sowohl der Initiative als auch dem Gegenvorschlag eine deutliche Abfuhr erteilt.

«Zwei Klassen von Schweizern»

Luca Maggi (Grüne) vom Nein-Komitee hat das Resultat so erwartet, aber: «Die deutliche Absage an die Initiative überrascht. Das zeigt, dass es richtig ist, uns auch in Zukunft gegen solche Anliegen stark zu machen.» Die SVP habe mit der Initiative den radikalen Vorschlag gemacht. Leider habe sich eine Mehrheit von Kantons- und Regierungsrat für einen Gegenvorschlag hingegeben. Die Annahme der Vorlage führe nun dazu, dass die Stadt Zürich bevormundet werde.

Die Bevölkerung habe sich für den Mittelweg ausgesprochen, der Vertrauen schaffe, sagt Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) an einer Medienkonferenz. «Links wollte man Ausländerkriminalität totschweigen, rechts forderte man eine Ahnenforschung.» Die Regelung , die der Praxis der Kantonspolizei entspreche, werde auf den 1. Juli in Kraft gesetzt. Bei der Stadtpolizei Zürich heisst es auf Anfrage, dass man die Regelung ab dem Tag umsetze, an dem sie in Kraft tritt.